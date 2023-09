Volver a conducir muchos años después: "No llevé a mi hija a la guardería, pero la recogeré de la discoteca"

Montse tarda una hora en ir desde su casa al y trabajo. Coge el metro en la Puerta del Angel y luego un autobús hasta Alcobendas, a las afueras de Madrid, ida y vuelta, todos los días. Podía ir en coche, porque tiene carnet, pero no conduce desde hace 30 años. "Nunca tuve un accidente ni un susto siquiera, pero no me gustaba conducir, no me sentía segura y lo pasaba mal al volante, así es que a los pocos meses dejé de conducir y hasta ahora".

Montse ha vuelto a las clases, no tanto por ella, sino por su hija: "tengo una niña de 16 años y me da cosa que vuelva a casa sola por la noche, y hay veces en que no puedes abusar de los padres de sus amigas para que te la traigan, por eso he vuelto a las clases, aunque no me acordaba ni de donde estaba el freno. Yo no he podido llevar a mi hija a la guardería, pero la recogeré de la discoteca", asegura.