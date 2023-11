Si después de comer sientes gases, acidez, náuseas o se te hincha el abdomen tu digestión no está en forma. La indigestión es uno de los trastornos más comunes en los países desarrollados. Muchas personas se indigestan debido a los excesos de comida y bebida. Las infusiones o supuestos digestivos pueden aliviar las molestias de una mala digestión, pero está en nuestras manos evitarnos el mal rato.

El reflujo es una sensación de ardor que va del estómago y el pecho a la garganta ; sabor amargo en la boca o la permanente necesidad de aclarar la garganta; episodios de tos. La válvula que se encuentra entre el esófago y el estómago no funciona correctamente, permitiendo que el contenido ácido estomacal suba al esófago.

La solución: Cambiar lo que comes y cuándo lo comes. Si bien cada persona es diferente en cuanto a lo que dispara el reflujo, está perfectamente establecido que el café, el té, el chocolate, las bebidas gaseosas, las comidas picantes, el alcohol, los productos lácteos y el tomate provocan o empeoran el reflujo, y tiene sentido evitar a los peores “enemigos”.

Si presentas un cuadro leve, puede que no sientas nada. ¿En casos más graves? Fiebre, escalofríos, gases, inflamación, brotes de constipación y diarrea en forma alternada, dolor intenso en la parte inferior izquierda del abdomen.

¿No presentas síntomas? No hay problema. Si se produce una infección, antibióticos, una dieta líquida y reposo pueden dejarla fuera de combate; una dieta rica en fibra podría mantenerla a raya, aunque estudios recientes sugieren lo contrario. Casos más severos, con abscesos, hemorragias y perforaciones de la pared intestinal, pueden provocar dolor intenso y requerir cirugía.

Podría ser tu dieta : demasiada grasa, muy poca fibra y muy pocos líquidos. Podrían ser tus medicamentos o suplementos. O tal vez los ritmos de tu organismo están desajustados, porque has estado de viaje.

La lista de síntomas es larga y variada: constipación crónica, a menudo alternada con diarrea; gases; inflamación; calambres y una sensación de que no lo has expulsado todo. Tu vida está regida por la proximidad a un baño. Los músculos intestinales funcionan mal, ya sea porque se contraen demasiado rápido o porque no se contraen lo suficiente.