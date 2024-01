El sueño es una preocupación frecuente a partir de los 50, cuando la calidad del descanso se resiente. Las causas que nos hacen dormir peor en la madurez son variadas (estrés, menopausia, dieta u horarios inadecuados o enfermedades subyacentes), pero el efecto es el mismo: malestar y fatiga persistente . Los expertos insisten en respetar los ritmos circadianos, coordinados con los de la naturaleza. Sin embargo, no todos tenemos los mismos ritmos. Por esta razón es importante conocer cuál es nuestra ventana de sueño . La buena noticia es que calcularla no es nada complicado.

Hacer el cálculo de cuál es nuestra ventana de sueño es muy fácil. Consiste en apuntar en un diario durante dos semanas la hora en la que, literalmente, nos caemos de sueño por la noche , esa en la que nos quedaríamos plácidamente dormidos y que no suele pillarnos en la cama. También hay que apuntar la hora en la que nos levantamos y cómo sentimos nuestro nivel de energía.

Por otra parte, el descanso de calidad también tiene su impacto en el bienestar. Basta con pasar una sola noche en blanco para darse cuenta de sus efectos al día siguiente: no solo malestar físico, sino también emocional.

Los expertos insisten en que respetar la ventana de sueño, que seguramente nos empujaría a ir a la cama antes de la hora habitual, no ocurre de manera aislada. Hay que propiciar el momento con los recursos ya conocidos; entre ellos:

¿Qué hacer los fines de semana? ¿Seguimos manteniendo la rutina? Tener un horario estable de sueño ayuda a que no haya interferencias en el descanso. Respecto a la costumbre de dormir mucho más en fin de semana para compensar la carencia de los días laborables, no parece una buena idea. Los estudios subrayan que las siestas o quedarse en la cama hasta tarde no compensan porque desregulan los ciclos circadianos, provocando el mismo efecto que un jet lag o un desfase horario.