Alberto Ortiz, especialista en nefrología: "La detección precoz de la enfermedad renal puede retrasar la diálisis hasta 26 años"

La ERC es una enfermedad silente, que no tiene síntomas hasta que está muy avanzada y es irreversible. Durante la ERC se deteriora la función renal. En la rutina clínica se mide mediante un parámetro que se llama filtrado glomerular. El filtrado glomerular normal tiene un valor de 100. Cuando la función renal baja al 10%, esto es cuando el filtrado glomerular tiene un valor de 10, hay que sustituir la función renal mediante diálisis o trasplante para seguir vivo. Pues bien, cuando el filtrado glomerular ya está en torno a 15-20 es cuando la gente nota que algo va mal, como pérdida de apetito y ganas de vomitar, pérdida de peso, cansancio o dolor de huesos.

La ERC se define por valores de análisis de laboratorio en sangre y en orina. Se diagnostica cuando durante más de 3 meses (por eso es crónica) existe o bien una pérdida de función renal o evidencia de que los riñones están dañados. La pérdida de función renal consiste en tener un filtrado glomerular por debajo de 60 ml/min/1.73m2 y se determina mediante un análisis de sangre para medir creatinina. El daño renal se define como una albúmina en orina (albuminuria) de más de 30 mg/g. Se han elegido estos puntos de corte de filtrado glomerular y albuminuria porque son los que marcan un aumento del riesgo de envejecimiento acelerado del organismo con muerte prematura y de que la enfermedad del riñón progrese hasta necesitar diálisis. La diálisis y el trasplante evitan a corto plazo la muerte por fallo renal pero no corrigen por completo este aumento del riesgo de muerte prematura. Así, la esperanza de vida de una mujer de 20 años en diálisis es 45 años menos que una mujer de la misma edad que no esté en diálisis.

El término insuficiencia renal crónica se refiere a la enfermedad renal crónica que ya ha causado una pérdida de la función de los riñones, esto es cuando el filtrado glomerular baja por debajo de 60 ml/min/1.73m2. A destacar que cuando se diagnostica una insuficiencia renal crónica se ha perdido ya la mitad de la función de los riñones. Esto es la enfermedad que causó el daño renal se ha llevado ya por delante la masa de riñón equivalente a uno de los dos riñones y el riñón que queda no está sano, está dañado por la misma enfermedad que se llevó por delante a la masa equivalente a 1 riñón entero.

Las principales pruebas diagnósticas son un análisis de orina para detectar albuminuria y un análisis de sangre para determinar creatinina, que se usa para estimar el filtrado glomerular. Estas dos pruebas forman parte de los que la sociedad europea de cardiología ha determinado que son el ABCDE de la prevención de la enfermedad cardiovascular. El ABCDE hace referencia a los controles que el sistema sanitario debe ofrecer para identificar y tratar a las personas de alto riesgo de enfermedad cardiovascular. La A se refiere a un análisis de orina para medir Albuminuria. La B es el término inglés para tensión arterial (Blood pressure). La C, la D y la E se refieren a un análisis de sangre para determinar Colesterol (C), glucemia (para saber si hay Diabetes, D) y E para creatinina que permite estimar el filtrado glomerular. La E haría referencia al filtrado glomerular Estimado.

La detección precoz de la ERC es fundamental ya que la función renal perdida ya no se puede recuperar. Si diagnosticamos tarde la ERC, la función renal habrá descendido mucho, el paciente estará cerca de necesitar diálisis y como mucho podemos retrasar unos meses a pocos años la necesidad de diálisis, pero no podemos evitarla. Estudios recientes indican que la detección precoz de la ERC, esto es cuando ya hay albuminuria pero la función renal es normal, permite iniciar un tratamiento que podría retrasar la necesidad de diálisis hasta 26 años. Teniendo en cuenta que la ERC es más frecuente entre la gente más mayor, un retraso de la necesidad de diálisis de 26 años suele traducirse en no necesitar nunca diálisis.