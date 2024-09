El cepillo de dientes no tiene el don de la inmortalidad. Aunque parezca que está nuevo cada cierto tiempo hay que sustituirlo ya que, tal como subrayan los expertos, es un pilar fundamental de la salud bucodental. En Uppers hemos preguntado a nuestro dentista preferido ¿cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes? También nos ha explicado las razones por las que se debe reponer por uno nuevo.

Nuestro dentista alerta de que el tiempo de uso del cepillo no es la única razón que impone su sustitución ; su estado, las condiciones de mantenimiento y la propia salud del usuario también marcan la necesidad de cambiarlo antes de esos tres meses.

En ocasiones, debido a la calidad de los materiales o a la fuerza que se ejerce a la hora de llevar a cabo la higiene oral, las cerdas del cepillo se doblan o se dañan antes de las 12 semanas, lo que obliga a su reemplazo. De este modo, conviene fijarse cada día en el estado de los filamentos del cepillo pues tienden a abrirse hacia afuera a medida que pierden firmeza. Además, cuando ya no están rectos no alcanzan muchos de los recovecos interdentales y no realizan una higiene completa de toda la dentadura. Con ello, ni se eliminan los gérmenes que proliferan en la boca ni la totalidad de los restos de los alimentos.