La Mari de Chambao

En el año 2005, cuando la cantante tenía 30 años, le diagnosticaron cáncer de mama , uno de los momentos más duros de su vida, según contó a Risto Mejide en Chester en 2017. Todo empezó al notarse un bulto en el pecho que la hizo acudir al médico, "yo nunca me había puesto mala de nada. Nunca pensé que tuviese algo malo", explicaba al presentador. En cambio, cuando empezó con el tratamiento de quimioterapia la caída del pelo no fue, para nada, un tema que le preocupase , pues sus pensamientos estaban constantemente en la posibilidad de que se desarrollase metástasis.

Luz Casal

"Siempre he tenido confianza, soy una persona muy intuitiva… Tuve la sensación de que iba a pasar un tiempo duro, pero en ningún momento me planteé ese tipo de cosas de '¿Doctor, me moriré?'", explicó a El Mundo. También comentó que lo más complicado, en su caso, fue volverse una persona dependiente, pero que por fortuna la música se convirtió en su gran apoyo. Y como a La Mari, la caída del pelo no le afectó, se lo cortaba ella misma hasta que un día se percató de que ya no tenía.