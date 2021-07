Desde que comenzó la crisis del coronavirus, nuestro sistema inmunitario tiene más presencia que nunca . Encargado de proteger a nuestro cuerpo frente a amenazas externas, siempre hemos escuchado que el frío lo debilita y que según cumplimos años comienza a experimentar cambios que afectan a la forma en que nuestro organismo reacciona a los patógenos . Sin embargo, ¿te has planteado alguna vez que el calor y las altas temperaturas del verano también afectan e interfieren en la salud? Algunas infecciones respiratorias tienen variaciones estacionales, disminuyendo en los meses de verano, mientras que otras, entre las que se encuentra el coronavirus, no se ven afectadas y por lo tanto requieren de un sistema inmune robusto. Pese a que probablemente ya estés vacunado con al menos una dosis, recordamos que es posible infectarse y, por lo tanto, toda precaución es poca.

Seguro que lo has sufrido, aunque no hayas sido consciente de ello. El estrés térmico es ese sentimiento de angustia e incomodidad que tienes durante una ola de calor y aparece cuando el cuerpo no es capaz de deshacerse del exceso de temperatura y que lleva a un aumento de la frecuencia cardiaca. Algunos estudios (realizados en animales) demuestran que este estrés térmico por calor puede repercutir en la capacidad de nuestro sistema inmunitario para combatir las infecciones y generar una respuesta eficaz a la vacunación. "Si estos resultados se extrapolan a personas, podría indicar que es necesario evitar la exposición a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo, en especial, después de inocularse una dosis", nos explican desde Melio, una plataforma online de análisis de sangre, otra de las razones por las que hay que evitar tomar el sol tras la inyección.