Las personas que no han sido contacto estrecho con un positivo por covid o que no conoce infectados en su entorno más cercano se pueden contar, prácticamente, con los dedos de la mano. Así, los test de antígenos de las farmacias se han convertido en el bien más preciado en estos momentos, muchos incluso han optado por autoconfinarse para celebrar sano y salvo la Navidad. Aunque la Comisión de Salud Pública ha decidido que los contactos estrechos con la pauta de vacunación completa no deben hacer cuarentena, muchos se preguntan cuándo deben hacerse una PCR tras ser contacto con un positivo para saber si estás contagiado o no.