La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) establece que la venta de test de antígenos para autodiagnóstico es de venta exclusiva en farmacias , por lo que recuerdan que no deben adquirirse por otras vías y que siempre debe llevar indicado el certificado CE . No obstante, puntualizan que esta prueba no está considerada para el diagnóstico de confirmación de una infección activa , sino que en caso de dar positivo se considerará un caso sospechoso.

Tal y como resalta la AEMPS, se obtenga el resultado que se obtenga siempre debe ser claramente visible la línea de control C, que si solo aparece esa significa que el resultado es negativo, mientras que si también se visualiza la línea de test T, significa que la prueba es positiva. "Si al realizar el test no aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C, la prueba no es válida y debes repetirla", destacan.