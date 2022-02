“Me sube la comida continuamente”: síntomas y ejercicios para identificar la hernia de hiato

Maite tiene 45 años y asegura estar harta de sus ardores de estómago . Desde que fue madre, comer es un suplicio para ella y ha dejado de disfrutar de la comida. Con el omeprazol como su mejor amigo, dice que no puede vivir sin él. Tras varias pruebas, le han diagnosticado una hernia de hiato que le ha cambiado hasta la voz. Hablamos con Ángela Quintas, autora del libro '¿Por qué me duele la tripa?' y nutricionista de Maite para que nos explique qué lo causa, cómo podemos mejorar los síntomas y cuál es la alimentación más adecuada.

La hernia de hiato es una de las patologías digestivas más comunes , incluso es posible que la tengas y no lo sepas. En muchos casos es asintomática y se descubre al hacer un estudio de otras patologías, pero cuando las molestias empiezan son muy desagradables. La sensación más común es la del reflujo y la acidez . También sentirnos llenos sin apenas haber probado bocado y también la inflamación de la laringe, que puede incluso llegar a cambiar la voz del que la padece, como le pasó a Maite. "La hernia se produce cuando el estómago atraviesa el músculo del diafragma y deja de ser estanco, lo que genera que todos los ácidos de los que están recubierto se impregna en los alimentos y se produzca una regurgitación ", nos explica la nutricionista.

La forma de diagnosticarla es a través de una gastroscopia y, desgraciadamente, no tiene cura como tal. "Es algo físico que ha ocurrido en el cuerpo y la operación no es muy común, se hace solo en casos muy muy concretos. Lo que sí podemos hacer es intentar que ese reflujo que estoy teniendo me dañe lo menos posible".