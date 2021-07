Tras ser publicado en el Boletín oficial del Estado, hoy comienza en las farmacias de nuestro país la venta libre y sin receta de test de autodiagnóstico de la COVID-19. Se trata de unas pruebas capaces de detectar si una persona está infectada con el virus, aunque su fiabilidad es menor que el de una PCR especialmente si no se tienen síntomas. Los resultados pueden obtenerse en poco más de 15 minutos y es positivo en el caso de que aparezca una línea tanto en el marcador T como en el C. Sin embargo, una de las principales dudas que se planteaban era qué hacer en caso de ser positivo en coronavirus, ya que al realizarse en casa no habría una notificación oficial a sanidad. Con la norma ya escrita, te contamos qué debes hacer en caso de que la prueba confirme que estás contagiado.