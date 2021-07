Martín tiene 51 años y pasó el coronavirus hace seis meses. Cuando llegó su turno para vacunarse, acudió a la cita en su centro de salud y le dijeron que con una dosis bastaba. Después de la primera inyección, le aseguraron que ya podía descargarse su certificado europeo de vacunación, que tenía la pauta completa, pero Martín no lo ve claro, no se siente todo lo protegido que debería. "Lo pasé hace medio año, sin síntomas apenas y yo preferiría que me pusiesen ambas inyecciones de Pfizer. Se lo comenté a la enferma que me vacunó, pero me dijo que el protocolo era este y no podía hacer nada al respecto", nos cuenta.