Haber superado el coronavirus o estar vacunado. Son los dos requisitos con los que se puede obtener el 'pasaporte Covid', que permite viajar entre países de la Unión Europea -sin el coste extra de una prueba de diagnóstico- y que es obligatorio en todos los países que la forman desde el pasado uno de julio. Pedro tiene 55 años y este verano tenía intención de ir a ver a su hijo a Alemania. Vive allí con su familia y hace más de un año que no comparte tiempo con él. Pedro superó el virus el pasado mes de abril y tiene que esperar seis meses para ser vacunado. No debería haber problema, sin embargo, el pasaporte no reconoce su caso.