Dormir es un placer para muchos que no disfrutan tanto como les gustaría, así lo exponen los datos con los que cuenta la Sociedad Española de Neurología (SEN). Tal y como indican, entre un 20 y un 48% de la población adulta española tiene dificultades para iniciar o mantener el sueño, siendo un 10% de los casos desencadenado por un trastorno del sueño crónico y grave. Según los propios profesionales de la SEN han explicado, el sueño no solo es proceso fisiológico de vital importancia para las personas, también es imprescindible para su supervivencia o el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Si no dormimos bien las consecuencias sobre nuestra salud no son las mejores. Entonces, ¿cómo se puede lograr conciliar el sueño?