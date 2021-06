Suena el despertador y tu primer pensamiento es que llegue la noche para volver a caer sobre tu cama y dormir a pierna suelta. No, no eres el único que cada día se despierta así. Aunque nos gustaría quedarnos entre las sábanas, si hemos tenido un buen descanso podemos afrontar el día con energía pese al madrugón, pero para muchos su sueño no es reparador. El estrés, las preocupaciones del día a día o la ansiedad no permite muchas veces conciliar el sueño como nos gustaría y lo cierto es que con la pandemia este problema se ha acrecentado. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN) unas 12 millones de personas cada día se despiertan con la sensación de no haber dormido bien o llegan al final del día totalmente rendidos.