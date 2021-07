Haber pasado el virus o estar vacunado: los requisitos para conseguir el pasaporte

El documento no se actualiza en caso de que el vacunado contraiga la enfermedad

El debate sobre la necesidad de presentar este documentos en los espacios cerrados está encima de la mesa

Chiara Fossi es italiana, tiene 48 años y la pauta completa de Astrazeneca desde hace un mes. Sin embargo, ha contraído la variante Delta de la COVID-19 y se encuentra encerrada en casa con su marido y sus dos hijos de 14 y 11 años, también contagiados, pero sin vacunar. Desde el momento en el que le pusieron la segunda dosis, tiene acceso al certificado covid digital de la Unión Europea, también conocido como pasaporte verde, que le permite entrar en establecimientos, museos, teatros, restaurantes y, también, viajar por todo el territorio nacional y europeo sin necesidad de presentar una prueba diagnóstica negativa. "La aplicación no ha actualizado mi nueva situación como persona reinfectada y en cuarentena", cuenta Chiara en el diario italiano Corriere della Sera. ¿Cuál es, por lo tanto, el sentido de este documento si una vez que lo consigues tienes plena libertad, aunque te contagies?

Una vez que obtienes el pasaporte no se actualiza

Comunidades como Galicia ya lo piden desde hace semanas para poder entrar en el interior de los locales de restauración, el TSJC acaba de tumbar la misma medida en Canarias y el debate sobre su uso está encima de la mesa. Nuestros vecinos franceses lo piden para entrar al cine, teatro, hostelería o cualquier zona cerrada, como pasa en Israel y cada vez son más los países que están dando este paso en firme, aunque los expertos reconocen que estas medidas de individualización pueden ser peligrosas y hacer perder el foco del objetivo principal de las vacunas: la protección colectiva y no la personal.

José Manuel Bautista, bioquímico y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, denunciaba en Twitter el sinsentido de un pasaporte que no se actualiza y que deja en la conciencia individual de cada uno el cumplir o no la cuarentena y difundir el virus sin ninguna conciencia social. Y es que cabe recordar que, aunque hay estudios que muestran que la transmisibilidad disminuye entre vacunados, no lo hace al 100% y por eso los expertos piden paciencia para realizar eventos masivos hasta que, al menos, el 80% de la población esté inmunizada.

Esta circunstancia no es algo que solo pase en España, ocurre en todo el territorio europeo y casos como el de Chiara supondrían vías de difusión interterritorial del virus ya que, aunque no enfermes, si tienes la covid-19 estando vacunado estás contagiando durante un tiempo, aunque los estudios de los laboratorios recuerdan que no es lo más frecuente. Uno realizado por investigadores ingleses resalta "el potencial de transmisión continua limitada de infecciones asintomáticas en individuos vacunados".

Otras peculiaridades del pasaporte covid

Haber superado el virus o estar vacunado, son los dos requisitos con lo que se puede obtener este documento que te permite viajar sin necesidad de PCR. Sin embargo, tiene letra pequeña y es que no todas las pruebas diagnósticas son válidas para demostrar que has pasado el virus. La Unión Europea no reconoce el test de antígenos como válido para obtener el Certificado Verde Covid. Desde sanidad aseguran que es un problema vinculado con el reconocimiento de estas pruebas rápidas y que quienes estén en esta situación tendrán que esperar a vacunarse o pagar una PCR para poder viajar.