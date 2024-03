Comer de manera sana y nutritiva es quizá el aspecto al que dedicamos más tiempo entre los hábitos que conforman el estilo de vida. Pero una nutrición saludable no empieza en el plato, sino en un estadio antes: en la cesta de la compra. Incluso, antes de eso, en lo que creemos que compramos. Álex Yáñez de la Cal, experto en nutrición y rendimiento deportivo, es uno de los especialistas que se dio cuenta hace tiempo de que no siempre sabemos lo que compramos. Esto le llevó a recorrerse los pasillos de más de 30 cadenas de supermercados para analizar todos los productos. El resultado es 'Compra bien, come mejor. Toda la información que necesitas para hacer una compra saludable' (Amat Editorial), una guía para saber comprar y, sobre todo, saber qué hay que evitar en la cesta de la compra. Estas, según el experto, son las principales claves.