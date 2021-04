Una nutricionista explica cómo interpretar los kilos que marca tu báscula : "El peso ideal no existe"

La llegada de la primavera y la subida de temperaturas nos encara con una de nuestras peores enemigas, la báscula. Seas hombre o mujer, el hecho de pensar en los bañadores, seguro que te da un poco de vértigo y más este año que en Semana Santa no has podido huir a tu lugar de vacaciones y, en cambio, has estado en casa dándole a la manduca. Sabemos que perder peso a partir de cierta edad puede resultar algo complicado, es debido a la ralentización del metabolismo basal y, aunque realices la misma actividad que hace unos años, quemas menos. ¿Cuántas veces no has pensado volver al cuerpo que tenías a los 20? La influencer y nutricionista Paloma Quintana, @nutricionconQ, afirma en su libro 'Cocina, come y pierde grasa' que el peso ideal no existe y que no es normal que sea al mismo a los 50 que a los 20. Hablamos con ella para que nos explique el porqué de esta idea y desmonte con nosotros los mitos relacionados con la pérdida de grasa.