Según el estudio, publicado en la revista Evolution and Human Behaviour, las hormonas ligadas a las emociones , la oxitocina y el cortisol , se comportaban de manera diferente si al hablar con su madre expresaban un acontecimiento estresante a través de la voz o de un mensaje de texto.

Según Seltzer, "Creemos que oír una voz es especial. Al oírla, podemos interpretar quién habla, si es relevante para nosotros, su tono y también si lo que dice suena real y sincero". La investigadora afirma que la voz materna tiene atribuciones especiales en la mente de las hijas: "Al identificar a la madre, se ponen en marcha una serie de respuestas hormonales que no suceden en un mensaje de texto. Esto no quiere decir que nunca debamos escribir, pero sí debemos saber que nuestro mensaje no se recibe de la misma manera".