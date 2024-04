La rebeldía de empeñarse en imprimir las fotos del móvil: “Refuerza la identidad y la pertenencia”

Algo intuyó ya en 1973 Susan Sontag en su ensayo 'Sobre la fotografía', en el que investigaba cómo la omnipresencia de las imágenes influía en la realidad. La pensadora vino a decir que la sobresaturación nos iba a anestesiar. Claro que no pudo adivinar el acelerador exponencial que supuso un móvil por persona. ¿Qué estamos perdiendo sin fotos en papel? ¿Qué pasa en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo si no tenemos álbumes que nos cuenten y a los que ir regresando? ¿Cómo gestionan la intimidad y la pertenencia los más jóvenes? ¿Solo importa una foto si va a ser mostrada ahí fuera?

Para los que se acuerdan de cómo era el mundo sin internet, los límites de la intimidad están bastante claros: lo íntimo, dentro; lo público, fuera. Esos álbumes de anillas tenían valor per ser, no necesitaban la validación externa de un grupo de seguidores. Los ‘álbumes’ de ahora son un feed de Instagram, sujetos a todo tipo de comentarios de todo tipo de personas, muchas desconocidas. “Los más jóvenes no tienen tan clara esa línea. Tienen el pensamiento implícito de que si no lo pones en redes no ha sucedido o ha sucedido menos. Les cuesta más dar valor a lo que ocurre en lo íntimo si no es hecho público… y comentado”, explica Plata.