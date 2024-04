Otra regla contrastada es la del 80/20 , más conocida como la ley de Pareto . Al aplicarla podremos destinar el tiempo preciso para cada actividad. Esta regla parte del concepto de que en nuestro día a día hay diferentes prioridades a las que no hay que destinarles el mismo tiempo o energía. Las personas que no dosifican su tiempo suelen atender lo secundario , dejando de lado lo esencial. Para evitar ese peligro, a principios del siglo pasado un economista italiano llamdo Vilfredo Pareto estableció una regla para separar lo importante de lo urgente.

Pareto dedicó gran parte de su vida a estudiar en qué consistía la productividad, pero no fue hasta 1906 cuando publicó el ensayo en el que revelaba una observación que cambiaría la dinámica de los tiempos de trabajo y descanso: el 20% de la población poseía el 80% de la propiedad.

Fue Bruce Lee quien anticipaba lo que supone esta regla con la siguiente frase: "No has de acumular, sino eliminar. No se trata de aumentar cada día, sino de disminuir cada día. Cultivarse a uno mismo culmina siempre en la simplicidad". ¿Cómo podemos implementar esta regla a nuestra vida? Los expertos proponen las siguientes recomendaciones: