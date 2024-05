La manosfera y tu hijo adolescente: la nueva masculinidad misógina que proponen algunos podcasts

Se trataría de discursos que apuntalan lo que el periodista y escritor Antonio J. Rodríguez llama 'La nueva masculinidad de siempre' (Anagrama, 2020). Rodríguez cree que "un rasgo distintivo del momento actual es la, digamos, 'justificación teórica explícita de la dominación masculina'. Me explico: la cultura masculina, lo que Eloy Fernández Porta llama ‘cosas de chicos’, y la aspiracionalidad del hombre siempre ha existido. En nuestras respectivas adolescencias, existía lo que conocemos como ‘tribus urbanas’ : estar metido en la electrónica, en el punk, o en el metal implicaba una manera ‘joven’ de ser hombre ‘tradicional’. Si, por ejemplo, estabas metido en el hip hop, eras un tipo duro, desafiabas la ley (pintabas graffiti), hablabas usando palabras que no le gustaban a tu madre, cantabas canciones con comentarios que hoy todo el mundo entiende como inaceptables… Eso también existe en la ‘alta cultura’: conocerse al dedillo el canon Occidental claramente es una cosa de chicos (o de señores). Por supuesto, los deportes y el fútbol también es una manifestación de todo eso".

Para el escritor, sin embargo, no había una conciencia explícita del significado de ser hombre. "Éramos, por decirlo a lo bruto, ‘machistas ignorantes’: nunca habíamos reflexionado sobre ello. A la gente no le ofendía la teoría de género porque simplemente no existía; no era mainstream. Entonces llega un momento en que la gente empieza a hablar de esto, el avispero es sacudido y las víboras salen del nido". A propósito, para mí el cambio principal es que hemos pasado de una cultura adolescente inconscientemente sexista a otra explícitamente machista", señala.