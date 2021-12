El duelo es un proceso natural y personal que cada uno lleva de una manera y no hay una forma correcta de hacerlo. El hecho de empatizar más o menos con la defunción de un personaje público está sobre todo relacionado con el motivo de la muerte. " Si mi padre o mi abuelo murieron de cáncer y ahora una persona famosa fallece por la misma causa, esto me va a recordar lo mal que lo pasé cuando mi familiar se murió. Cuando vemos casos parecidos, se avivan los recuerdos", explica Real.

No importa el tiempo que haya pasado desde que ese allegado nos dejó, da igual que sea un mes, un año o tres, la tristeza al pensar en ella es normal, siempre y cuando no llegue a perjudicarnos. "El problema está cuando ese sentimiento nos invalida, nos acerca a una sintomatología depresiva. Cada duelo es diferente, es un tema muy complejo que tarda en sanar y no desaparece de la noche a la mañana. Incluso pasados 20 años es normal que al pensar en esa persona nos sintamos tristes, pero también contentos por los momentos que pasamos juntos".