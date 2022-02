No obstante, también ha denunciado una parte algo negativa que se ha encontrado en las redes sociales después de intentar ayudar a la mujer, pues cuenta que le ha sorprendido "la cantidad de mensajes que había dando a entender que la señora, por su edad, no iba a poder cuidar del animal" .

Un gato, aunque puede no dar la vida social que un perro al no requerir de paseos, sí que ayuda a mantener una rutina en casa y una compañía en el hogar. El sentimiento de soledad ha crecido en los últimos meses, un estudio de la Comisión Europea publicado el pasado julio indicaba que el porcentaje de españoles que aseguraban sentirse solo había pasado de un 11'6% a un 18'8%. Pese a que se han puesto en marcha medidas para paliar este problema, la estimación no trae buenas noticias, la soledad no deseada seguirá creciendo en los próximos años en todas las franjas de edad, en concreto en los mayores de 60 años.