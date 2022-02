Está ahí, queramos o no. "La vida es cambio y el cambio es vida", afirma la psicóloga Laura Rojas-Marcos. Desde esta perspectiva, el cambio es bueno como una manifestación más de la experiencia vital, pero no siempre lo asumimos bien. De hecho, es inevitable sentir cierta resistencia y miedo al cambio. A su vez, la resistencia -la no aceptación de un hecho- y el miedo son las dos emociones que abonan la ansiedad, quizá el trastorno emocional más conocido en los últimos tiempos.