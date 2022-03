Javier Ruiz analiza los efectos de la guerra en la economía: "Se nos han ido los precios de las manos"

Una semana ya de guerra en Ucrania . Estamos viviendo una catástrofe humanitaria que no esperábamos ver en este siglo y las consecuencias ya se están notando a nivel humano, por supuesto, pero también a nivel económico.

Se creía que la guerra tendría un avance ruso muy rápido, pero eso no se está produciendo porque se está dando una resistencia fuerte de Ucrania. La estrategia rusa va a llevar mucho tiempo, por lo que "la guerra corta está descartada ya". "Vamos a una guerra de cierta duración, que es el peor escenario humanitario y el peor escenario económico posible ", se ha lamentado.

Esto es el precio en el mercado mayorista, lo que pagan las eléctricas: "Aún no lo hemos visto en la factura, pero lo vamos a ver. Se nos va a ir el precio por las nubes . Garantizado".

En materia de combustible, la subida es inmediata: "No teníamos un petróleo tan caro desde el año 2012 en Europa (cuando todavía no sabíamos que estábamos en crisis) y desde el año 2008 en Estados Unidos. El precio del barril está un 35% más caro en una semana. Una subida brutal. No hay desabastecimiento, pero el tema de la guerra lo estamos pagando ya en el surtidor. Se nos han ido los precios de las manos".