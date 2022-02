Javier Ruiz, sobre las medidas de los bancos contra la exclusión de los mayores: "Se va a crear la figura del gestor senior"

"Esto es un compromiso. Pero insisto, voluntario, no todos los bancos lo van a hacer", ha opinado el experto. También ha valorado el mérito de Carlos San Juan y de su iniciativa: "Que un movimiento haya conseguido lo que ha conseguido con la velocidad que lo ha hecho, me lo dices y no me lo creo. Es la muestra de que la protesta, cuando es cívica y ordenada y tiene razón, funciona". No obstante, avisa: "No me cabe ninguna duda de que esto hará que paguemos más comisiones. Los bancos intentan menguar sus costes y ampliar sus beneficios".