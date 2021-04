Javier Ruiz resuelve todas las dudas sobre la declaración de la renta: "La gente cree que después del ERTE nos han metido un sablazo"

Y la razón es "porque Hacienda y el SEPE cuando pagan, pagan sin retención". "La campaña, para quien ha tenido un ERTE, viene con curvas", ha expresado el periodista. " La gente tiene la impresión de que después del ERTE nos han metido un sablazo . El argumento de Hacienda es que la renta no se mide saldándola, sino con cuantos impuestos has pagado", ha aclarado.

Por otro lado, con el Ingreso Mínimo Vital pasa algo parecido : "Todos los que lo reciben, incluso por debajo de 14.000 euros, todos, tienen que presentarla", ha comentado. Y ha arrojado también algo de optimismo: "Ojo, no todos tienen que pagar. El ERTE probablemente sí nos salga a pagar, el IMV no necesariamente, es a efectos de control".

Nuestro analista ha dedicado la gran pare de su intervención a resolver las dudas que nuestros seguidores le iban planteando a este respecto en directo. Una usuaria que ha cobrado de más en su ERTE, le preguntaba qué consecuencias fiscales tendría esto para ella y Javier contestaba así: "A los que habéis cobrado un ERTE que no os correspondía o cantidades que no os correspondían, os recomendaría una cosa práctica: esperad a que el SEPE os notifique cuál es la cantidad que os corresponde , porque vosotros solo vais a declarar lo que os corresponde. Mi consejo es esperar y, cuando os lo comuniquen, tributad por lo que os corresponde.".

Una de las novedades que se han dispuesto este año es la posibilidad de fraccionar los pagos en varios plazos: "Normalmente, antes, era en un pago único o en dos pagos. Ahora, Hacienda te permite pagarlo en seis mensualidades ". No obstante, la posibilidad es sólo para los cobran de un ERTE. "Ojo a esto", ha advertido Ruiz, "sólo se puede fraccionar en seis pagos si estáis o habéis estado en ERTE, si presentáis la declaración antes del 30 de junio y si vuestra deuda con la Agencia Tributaria no supera los 30.000 euros". No se podrá fraccionar "si tienes una deuda anterior o la inmensa suerte de tributar dinero por valor de 30.000 euros de impuestos".

Con respecto a lo que Hacienda va a mirar más en esta ocasión, hay tres novedades este año. "Una de ellas es que los bienes en el extranjero serán reclamados. Si tú no tienes rendimientos, has invertido, pero no has liquidado, no tienes plusvalías y no tendrás que pagar más que 20 o 30 céntimos. Pero cuando liquides, Hacienda sí se está poniendo en contacto con quienes tienen bienes (de inversión o bienes muebles) en el extranjero. Este año lo está mirando".