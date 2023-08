Es uno de los grandes misterios de este siglo. ¿Qué ocurrió con el vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines aquel 8 de marzo de 2014? El avión que cubría la ruta entre Kuala Lumpur, en Malasia, y Pekín, en China, llevaba a bordo a 239 personas de las que nada se sabe desde entonces. Se perdió el rastro del vuelo y, nueve años después, poco se sabe sobre lo que ocurrió con la nave, los tripulantes y los pasajeros, por no decir nada. No obstante, una nueva teoría ha surgido tras una filtración de un supuesto vídeo del avión minutos antes de que se le perdiera el rastro.

Pero esta no es la única información que se ofrece, también un supuesto audio en el que se escucha lo siguiente: “Sierra, delta, alfa, november, gol, eco, romeo, sierra, oscar, sierra, india, tango, india, sierra, delta, india, romeo".

En principio no parece que tenga sentido alguno, pero podría tratarse de códigos militares a través de los cuales se pueden formar oraciones que solo comprenden quienes conocen este lenguaje. ¿Qué se supone que dice tal mensaje? “Peligro, SOS. Se requiere evacuar. Precaución: no son humanos. SOS, peligro, SOS”.

No cabe duda de que se trata de una teoría rebuscada y en un momento clave después de que altos cargos de Estados Unidos hayan hablado de la existencia de los ovnis. No obstante, también son muchos los que no se han tomado enserio la teoría, señalando la imaginación de algunas personas.