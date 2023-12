Jorge Pla-García, investigador de la NASA especialista en Marte: "Mi trabajo es poner un hombre allí"

Aunque siempre tuve claro que me dedicaría a explorar el universo, de joven era más indeciso. Estudié ingeniería informática y fue al terminar la carrera cuando empecé a seguir esa dirección. Hice doctorado en Astrofísica y realicé varios másteres en ciencias espaciales, astronomía y meteorología. He tenido que dar muchas curvas para poder estar hoy en las misiones de NASA en Marte. No me arrepiento porque el trabajo duro ha dado sus frutos. Ser astronauta es extraordinariamente difícil. El nivel de competitividad y exigencia es altísimo. En 2022 me quedé a las puertas de ser uno de los astronautas de la Agencia Espacial Europea. Pasé el primer filtro. De los 22.000 aspirantes, quedó el 6% y yo estuve entre ellos. Éramos 1.500 españoles y solo 67 pasamos ese primer corte. El segundo, con pruebas durísimas, no lo superé, pero es mi sueño y no renuncio.