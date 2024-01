El simulador de carreras de 56.000 euros que te hará sentir como Max Verstappen

Entre Parménides y 'Matrix' , hay un amplio espectro de teorías que postulan que la realidad es una simulación, una especie de ilusión conjunta o sistema programado por una inteligencia superior. ¿Inquietante? Pues si quieres tomarte la pastilla azul , dejar de hacerte preguntas más o menos filosóficas y sentir la adrenalina de la Fórmula 1, puedes recurrir al Levitty One : el simulador de carreras más lujoso del mundo, que promete una experiencia tan real que acabarás listo para darle consejos a Lewis Hamilton .

En efecto, con el Levitty One no tendrás que salir de tu garaje -su 'chasis' mide 2,1 metros, así que es difícil que lo guardes junto a la Play- pero podrás alcanzar velocidades de hasta 350 kilómetros por hora... si te atreves. Según los fabricantes, que son una start up de Bilbao, sus ingenieros "han desarrollado sistemas hápticos para aprovechar las mismas tecnologías que los vehículos profesionales y brindarle información en tiempo real".