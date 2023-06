Un exmarido abogado y un hijo de 42 años: el entorno de Mari Carmen y sus muñecos, fallecida a los 80 años

La popular ventrílocua Mari Carmen y sus muñecos ha muerto a los 80 años en su casa de Puerto de la Cruz en Tenerife debido a una caída accidental

María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa estaba divorciada de Manuel Almanzor, con el que tuvo un hijo llamado Miguel Manuel

La humorista mantenía una relación muy estrecha con su hijo, era amiga íntima de José Manuel Parada y tuvo un romance con José Luis Moreno

La popular ventrílocua María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, más conocida por el nombre artístico de Mari Carmen y sus muñecos, ha muerto a los 80 años en su casa de Puerto de la Cruz en Tenerife debido a una caída accidental por las escaleras. Su público y sus amigos más mediáticos han lamentado su repentino fallecimiento a través de las redes sociales, donde han recordado las risas que la humorista les provocó gracias a sus muñecos: doña Rogelia, Daisy, Nicol y Rodolfo.

José Manuel Parada, que era uno de sus amigos íntimos, ha lamentado en una publicación de Instagram no haber podido visitarla en sus últimos días de vida y ha revelado que estuvo grabando un programa en Gran Canaria el pasado sábado, a pocos kilómetros de la isla en la que se había establecido su amiga, que se había enamorado del archipiélago en uno de sus viajes, pero que era oriunda del municipio conquense de Horcajo de Santiago.

"Solo me queda el consuelo de que te has ido sin sufrir", ha comentado Parada en este post. Unas palabras similares a las que ha pronunciado en una intervención en Telemadrid, donde ha revelado que ha llamado a Miguel Manuel, el único hijo que la humorista tuvo durante su matrimonio con el abogado Manuel Almanzor, con el que se casó por lo civil el 19 de junio de 1980 y con el que, un mes más tarde, contrajo matrimonio eclesiástico.

"Su hijo no puede casi ni hablar, me decía que no se lo podía creer", ha explicado Parada en la mencionada cadena de televisión acerca de su conversación con el hijo de la ventrílocua, que actualmente tiene 42 años, ya que nació en el 26 de enero de 1981 en la clínica Nuevo Parque de Madrid, menos de un año después de la boda de sus padres.

Muy unida a su único hijo

Mari Carmen siempre ha sido muy reservada en lo que a su vida privada se refiere, por lo que apenas se conocen datos de su hijo, al que estaba muy unida. En una entrevista en 'La razón', la humorista confesó que se sentía "privilegiada" por tener un hijo como Miguel porque "es único": "Somos socios en todo. Muy cómplices. Vamos de la mano incluso en tareas que, a veces, no son de madre ni de hijo. Nos queremos y nos necesitamos".

"Miguel es muy especial y tiene mucho talento. El problema es que, cuando uno vale para todo, es muy difícil elegir algo. Un día me sorprendió con un número con una gallina muy expresiva a la que dio un toque francés. Me hizo un show tremendo, me moría de la risa. Es muy creativo, pero está lejos del mundo del espectáculo", comentó hace un mes en una entrevista en la revista 'Pronto', dejando así claro que Miguel era su debilidad y que había heredado su talento para las artes escénicas, pero que había decidido no elegir ese camino profesional.

Balance negativo de su matrimonio

Sobre su exmarido, apenas se conoce su nombre y que era abogado, además de algunos datos sobre su relación: fueron novios durante tres años y estuvieron casados durante solo uno, de 1980 a 1981. Siete años después, en agosto de 1988, cuando ya estaban legalmente divorciados, se reconciliaron y estuvieron juntos otros cuatro años, hasta septiembre de 1992. Unos meses después se dieron una nueva oportunidad, pero rompieron finalmente a las pocas semanas.

En su última entrevista, concedida al diario 'El Mundo' el pasado ocho de junio, Mari Carmen aseguró que se arrepentía de haberse casado con él: "No tendría que haberme casado con el padre de mi hijo si hubiera hecho caso a Ortega y Gasset. Lo dejó muy claro [en el libro 'Los estudios sobre el amor']: 'Son muy pocos los amados y muy pocos los amantes'; y yo sigo diciendo que ni he amado, ni he sido amada, ni vosotros tampoco".

Su relación con José Luis Moreno