Los que van a morir no siempre pueden articular frases memorables. Así, un genio como John Lennon solo pudo irse de este mundo diciendo 'Me dispararon'. Y un pensador de la talla de Emerson pronunció las palabras 'Alce' e 'Indio', sin que hasta el momento se sepa qué diantres estaba queriendo decir. Se dice que las últimas palabras del poeta Dylan Thomas fueron "He bebido 18 vasos de whisky, creo que es todo un récord”, etílica despedida similar a la que habría tenido Humphrey Bogart, quien mirando a los ojos a Lauren Bacall, le dijo "nunca debí cambiarme del scotch a los martinis". Y se murió.