Belén Rueda, sobre por qué ocultó su ictus: "Tenía miedo de que nadie me contratara"

Belén Rueda ha asistido a ‘Col·lapse' en TV3', un programa conducido por Ricard Ustrell, a quien no ha dudado en hablar sobre la condición médica por la que tuvo que pasar y que se había mantenido de forma desconocida hasta hace unos meses: "Cuando me pasó yo no lo conté , se lo conté a las personas más cercanas", ha explicado.

A pesar de ello, Rueda se ha sincerado en el mismo lugar sobre la diferencia positiva que marcó en su vida lo acontecido: "Me salvó. ¿Cómo se explica esto? Un ictus transitorio no llega a tener hemorragia, pero me faltó oxígeno en el cerebro. Me dio un susto muy grande, me llevaron al hospital con tiempo y me hicieron un examen y todas las pruebas de la cabeza", ha contado.