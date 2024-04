Durante casi dos décadas, el grupo puso al rock alternativo español en todo lo alto del panorama musical, una revelación sin precedentes en un mercado que empezaba a evolucionar. Reventaron las listas de ventas y arriesgaron con discos diferentes. Tras el lanzamiento de su último disco `Complications´, y a pesar de haber triunfado en su gira 'Devil came to me', decidieron poner punto final a su proyecto en 2016 .

Al grupo le dieron el nombre de la tienda que la madre de las hermanas Llanos tenía en Majadahonda. "Esa época es clave para entender lo que vendría después y para entender que el éxito de Dover es trabajado y no viene de la nada: sus inicios ensayando en un invernadero en Majadahonda tocando canciones de Nirvana o Pearl Jam, su trabajo con la grabación de 'Sister' y posteriormente girando por salas pequeñas", asegura Miguel L. Garrido, el director de un documental, 'Dover: Die For Rock & Roll', que todavía no ha visto la luz.

En 1997, y bajo otro sello discográfico, lanzaron 'Devil came to me', la clave de su éxito. Llenaron festivales, conciertos, anuncios... Eso sí, la fama no les llegó hasta 'Let me out', el primer sencillo del disco 'Follow the city lights'. Fue esta canción la que hizo que el grupo se colocara entre los mejores del país. Además, recibieron el Premio Ondas a la mejor canción en el 2006 y fueron número durante varias semanas en España.