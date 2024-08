La vida actual de Bonnie Tyler: su pareja actual y sus hijos

Casada desde hace más de 50 años con Robert Sullivan, solo se arrepiente de no haber tenido hijos

La artista sigue sacando discos y subida por los escenarios de todo el mundo

King África, el hombre más allá de la 'Bomba': "Vivo con mi mujer entre Valladolid y Marbella"

Nacida el 8 de junio de 1951, Bonnie Tyler no ha hecho más que reinventarse, siempre a ritmo de su `Total Eclypse of the Heart´, no se ha bajado de los escenarios desde que se subió. Su nuevo tono ronco se convertiría es su actual seña de identidad y la clave de un éxito que aún sigue muy vigente. De hecho, en 2013 fue la representante de Reino Unido en Eurovisión, dando buena muestra de lo en forma de que sigue siendo una de las voces más reconocibles en todo el globo.

Sobre los escenarios, la galesa siempre ha demostrado su talento, pero también su fuerte personalidad con sus looks cuidados al detalle. El año pasado celebró junto a su marido Robert Sullivan 50 años de casada, doto un récord. “Nos queremos, cariño. Hemos pasado todo este tiempo juntos. Ya sabes, nos reímos mucho, hablamos mucho. Bueno, en definitiva, no hay más... Le quiero y él me quiere a mí”, aseguraba en 2021 en una entrevista en Vanitatis.

No obstante, su matrimonio no ha sido un camino de rosas, la relación aparentemente perfecta entre la cantante y el exjugador olímpico de judo se tambaleó en 2014 cuando el diario inglés 'The Mirror' publicó una entrevista con Meghann Pernot, una fan francesa de Tyler, en la que confesaba que había mantenido una relación de año y medio con el marido de la cantante, dando detalles sobre sus encuentros sexuales y sus mensajes telefónicos. “Al principio pensé que eran una pareja libre, es decir, que mantenían una relación abierta. Es algo habitual en el mundo del espectáculo”, dijo entonces en su defensa.

No pudo tener hijos

Bonnie fue capaz de perdonar a su marido y siguieron adelante. "Siempre habrá altibajos, pero nos amamos. Además, desde finales de los años 70 siempre me acompaña cuando estoy de gira. No tiene sentido llevar vidas separadas", confesó Bonnie al 'Daily Express'. Este bache en su relaciónes el único momento difícil que ha superado la artista, que solo se arrepiente de no haber intentado tener hijos antes.

“Siempre con mi marido decíamos ‘el año que viene, el año que viene’ y ‘el año que viene’ no llegó hasta que cumplí 39 años”, decía en una entrevista. “Entonces me quedé embarazada casi de inmediato, pero desafortunadamente tuve un aborto involuntario, que fue horrible. Sin embargo, hoy tengo un montón de sobrinas y sobrinos que son como mis hijos”.

Todo para la música

La cantante también pasó por un bache en su carrera profesional a finales de los 70, cuando le extirparon los nódulos de las cuerdas vocales estuvo a punto de acabar con su voz. “Como es lógico, tras la cirugía me prohibieron hablar durante varias semanas, pero no me porté bien. Había cantado desde los 7 años, tenía ya un contrato en la música y pensé que esta cirugía sería el fin de mi carrera. En un arranque de frustración, pegué un grito y me dañé permanentemente la voz”, decía al portal 'Radiolaria'.

Pero nada impide que Bonnie Tyler siga subida en los escenarios, pues sigue de gira y continúa grabando en estudio nuevos temas. La cantante pasa gran mucho tiempo en su casa portuguesa, en Algarve, y en su natal Gales del Sur. En 2022, Tyler realizó su primera gira por Sudamérica, con ocho shows en Brasil y una fecha en Uruguay. Para conmemorar el 40 aniversario de ‘Total Eclipse’ en 2023, la cantante galesa se embarcó en una extensa gira europea y lanzó una nueva colección ‘Best of’.