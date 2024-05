Silvia Marsó: "A los 60 es el mejor momento para vivir con plenitud el amor"

Salvo excepciones, creo que sí. Y no sé si los productores y los directivos de las plataformas y las distribuidoras conocen las estadísticas y los estudios, que dicen que en nuestro país el mayor consumidor de cultura (cine, televisión, literatura, exposiciones, conciertos, teatro, etc.) son mujeres de más de 40 años.

Pero en la vida actual, da un poco de apuro observar que, debido quizás a las redes y a lo efímero de las informaciones y de las imágenes y de todos los mecanismos que se utilizan en estos medios, la gente está profundizando menos. No se detienen a pensar, ni analizar sobre un tema, sino que la inmediatez, lo exiguo, la disparidad, se está convirtiendo en la única forma de información de esta generación. Y a mí, sinceramente, me preocupa.

Por suerte, mi hijo no tiene redes, no está enganchado a esa lacra, pero por su propia voluntad, no porque yo le haya impuesto nada, porque en mi caso, al ser productora y actriz, no tengo más remedio que invertir tiempo en la promoción de los proyectos, para que lleguen al público y en ese aspecto las redes son imprescindibles y muy valiosas.