Sexo, Tequila y rock: el documental sobre los años locos que atropellaron a la banda

Llenaron plazas y "estaba todo lleno de gente que estaban hasta subidos por los árboles", recuerdan. No fue una vida fácil a pesar de ese éxito que los devoró. "Nos explotaban salvajemente", reconoce uno de sus líderes. Y antes de que acabaran mal, no entre ellos, si no por su estilo de vida decidieron dejarlo con el "yo me largo" de Ariel Rot. 'Tequila' se rompió en 1982 y cada uno tomó rumbos diferentes. Sin embargo, 'Salta' y otras muchas canciones siguen coreándose y sobre todo en las fiestas de verano, y ellos se han juntado para rememorar aquellos éxitos que lograron con tan solo cuatro discos.