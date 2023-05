Pedro Almodóvar explica por qué se canceló su película con Cate Blanchett: "Era lo más honesto"

Almodóvar había sido elegido director de la adaptación del libro ‘Manual para mujeres de la limpieza’, su primera película íntegramente en inglés en la que, además, iba a dirigir a Cate Blanchett . No obstante, el cineasta anunció en septiembre que finalmente no se pondría a los mandos de la producción.

“Es muy doloroso para mí pensar en ello”, cuenta a IndireWire. “Lo había discutido con Cate todo el año. Tuve mucho tiempo para reflexionar sobre ello. No le tenía miedo al idioma. Me asustaba la cantidad de localizaciones y de actrices. No estaba seguro del tiempo que me iban a dar para ensayar”, explicó.