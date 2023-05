Amante de Visconti, Ursula Andress o Bosé: la vida excesiva de Helmut Berger, el último maldito

El austriaco debutó en la pantalla de la mano de su descubridor y amante, en el episodio que este rodó para el film colectivo 'Las brujas' de 1967. Luego participó en 'La caída de los dioses' donde interpreta a un aristócrata alemán travesti y pedófilo. Paralelamente, Berger daba rienda suelta a sus apetencias más variadas, el sexo (era abiertamente bisexual) el alcohol y la cocaína. Se dice que tenía un canuto Bulgari para esnifarla. "He vivido tres vidas en cuatro lenguas y no me arrepiento de nada", solía decir.