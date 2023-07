El origen de la pelea entre Harrison Ford y Brad Pitt en la única película que rodaron juntos

Las desavenencias entre las dos estrellas se sucedieron durante el rodaje de 'La sombra del diablo' y jamás volvieron a trabajar juntos

"No había un guion con el que ambos estuviéramos de acuerdo. Los dos teníamos ideas diferentes sobre el filme. Fue complicado", rememora Ford

"Fue un desastre. Una creación cinematográfica irresponsable como jamás había visto. No podía creerlo", contó Pitt en su momento

Prometía ser uno de esos grandes cara a cara entre superestrellas de Hollywood de diferentes generaciones con todos los ingredientes para reventar la taquilla y, sin embargo, nada salió como se esperaba. En 1997 Harrison Ford era uno de los actores mejor pagados del planeta y Brad Pitt emergía como uno de los rostros más cotizados tras el éxito de 'Seven'. Juntar a los dos en 'La sombra del diablo' a las órdenes del veterano Alan J. Pakula parecía una maniobra ganadora, pero el duelo entre ambos solo funcionó detrás de las cámaras, ya que crítica y público le dieron la espalda. Las desavenencias que surgieron entre los dos durante el rodaje fueron tan intensas que años después Pitt confesaría que metió a Ford en su lista negra de actores con los que no quiere volver a trabajar.

El título que reunió a las dos leyendas del cine abordaba la historia de un agente de policía irlandés que acogía por error a un terrorista del IRA, al cual confundía con un refugiado. Cine serio, con pretensiones de ser algo más que un blockbuster palomitero, pero las disputas entre ambos comenzaron dese la misma construcción del guion y la elección del director.

"Admiro a Brad, pero..."

"No había un guion con el que ambos estuviéramos de acuerdo", confesaba recientemente Ford a Esquire durante la promoción de 'Indiana Jones y el dial del destino'. "Admiro a Brad y creo que es un actor increíble. Es un tipo realmente decente, pero no pudimos ponernos de acuerdo sobre un director hasta que llegamos a Alan Pakula, con que yo había trabajado antes y él no", continuaba.

Los desencuentros continuaron en el set de rodaje. A Ford no le convencía una escena en la que el policía que él interpretaba veía cómo su colega participaba en un tiroteo: "Brad desarrolló el guion. Me guardé los comentarios sobre mi personaje y su construcción. Brad tenía un personaje muy complejo y yo también quería que mi personaje lo fuera. De esta forma, la película no era solo una batalla del bien contra el mal. Y ahí es cuando se me ocurrió la escena del tiroteo y me puse a trabajar con un guionista", pero al protagonista de 'Entrevista con el vampiro' no le gustaron los cambios.

"Cuando llegó el día del rodaje, no teníamos un guion que Brad hubiera aceptado y los dos teníamos ideas diferentes sobre el filme", añadía Ford. "Entiendo que él mantuviera su posición y yo quería mantener la mía, o intenté imponer la mía, que es lo que sintió Brad. Fue complicado". De hecho, en cierto momento Pitt quiso salirse del proyecto, pero una demanda le obligó a permanecer en él.

El guion sufrió hasta siete reescrituras

Las disputas, que al final también salpicaban a otros miembros del reparto como Rubén Blades, Natascha McElhone y Julia Stiles, provocaron que el guion original quedara descartado y sufriera siete reescrituras. Brad Pitt definió la cinta como un "desastre". "Era una creación cinematográfica irresponsable como jamás había visto. No podía creerlo", contó en su momento a Far Out Magazine.