Treinta y dos años se cumplen este 2023 del estreno de una de las obras de culto del cine de las últimas décadas, ' Thelma y Louise '. La película de Ridley Scott , esa 'road movie' en la que se embarcaban Geena Davis y Susan Sarando n en busca de libertad se estrenó en 1991, después de un proceso de creación complicado: muchos estudios no querían apostar por una obra con esta temática . El tiempo les quitó la razón: la cinta fue no solo un éxito de taquilla, también de crítica, recibiendo varias nominaciones a los Óscar y marcando un hito en la historia del considerado cine feminista .

Graham Norton, el presentador del formato, ha querido saber entonces si supo algo de los otros tres candidatos que no se quedaron con el papel finalmente. “No los conocía por entonces, pero resulta que eran Grant Show y Mark Ruffalo" , ha desvelado. Pero la anécdota no termina ahí: Davis compartió asiento en un avión con el tercero , un hombre amable que le dijo que odiaba a Brad Pitt.

"No sois, muy buenos amigos", le respondió Geena entonces. "Y me dijo: 'No, le odio porque consiguió el papel". Ella le contestó: "Oh, ¿tú querías el papel?". "¿No se notó cuando audicioné contigo?", añadió el actor. "¡Era George Clooney!", ha revelado entre las risas del público, explicando que no le había reconocido.