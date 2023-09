View this post on Instagram

Es el compositor de la mayoría de las canciones de las películas del grupo. En 'La vida de Brian' canta la canción más popular de los Python, 'Always Look On The Bright Side Of Life', y también la canción principal de 'El sentido de la vida'. Conocido por sus papeles como el hombre invisible, el hombre de las fotos, el hombre que quería una hormiga... Interpretó al "valiente" Sir Robin en 'Los caballeros de la mesa cuadrada'. Suya es la idea de esa parodia del mejor grupo inexistente de rock and roll, Los Rutles, donde hasta aparecieron Mick y Bianca Jagger. Apareció en 'La Vuelta al Mundo en 80 días' (con Pierce Brosnan), en 'El Barón de Munnchaüsen', e incluso ha doblado películas infantiles de animación.