Después de esa primera aparición en el programa más visto de Estados Unidos, llegaron el papel de Fleetcher Reed en Liar Liar en 1997 y protagonizó la película The Truman Show en 2000. Por este papel sí ganó un Globo de Oro y la cinta fue revolucionaria pues presentaba un Carrey viviendo un reality show que se retransmitía en todo el país. También estrenó Man on the Moon y otras comedias como How the Grinch Stole Christmas (2000), Bruce Almighty (2003) o Como Dios, la película más taquillera de toda su carrera con una recaudación de 484 millones de dólares. A estas le siguieron Fun with Dick and Jane (2005), que apenas tuvo éxito, y después llegaron Yes Man (2008), A Christmas Carol (2009) y Mr. Popper's Penguins (2011). No paró de trabajar incluso en papeles más dramáticos, como en Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), por el que fue nominado de nuevo a un Globo de Oro, o en I Love You Phillip Morris (2009).