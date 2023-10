Los duros inicios de la gran Meryl: cuando tuvo que oír que era "muy fea" para protagonizar King Kong

En una entrevista conjunta con Anne Hathaway , Streep y su compañera en 'El diablo viste de Prada' recordaban como los productores le exigían a la joven que bajara de peso para el papel, y como Streep la alentaba a defenderse de esa imposición machista . En un momento la presentadora le pregunta a Streep si los productores tuvieron el mismo requerimiento con ella: "Oh, no se hubieran atrevido" contestó Streep con absoluta seguridad y para celebración de la audiencia.

Lamentablemente, no siempre fue así. Y aunque hoy es unánimemente considerada por la audiencia como la mejor actriz de su generación y sus propios colegas no dudan en llamarla la 'GOAT' ('greatest of all time'), no podemos olvidar que Streep viene de un mundo completamente diferente: los 70.