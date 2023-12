Era 2017 cuando “una mañana me olvidé de que mi hija tenía una cita a la que le había prometido llevarla y ya me había tomado un par de copas ese día. Tuve que llamar a mi amigo Tony para que nos llevara. Llegó a tiempo, pero me rompió el corazón porque estaba en el asiento trasero y vi que pensaba ‘¿por qué papá no conduce?’. Eso me hizo pensar todo el día y a la mañana siguiente paré”.