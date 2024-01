Wim Wenders, a los 78 años: "Estaría totalmente devastado si no fuera optimista"

"Tal y como están las cosas ahora, si no eres optimista, puedes pegarte un tiro - ha sostenido en la misma entrevista-. Tengo 78 años y nunca había visto las cosas tan mal como ahora. Cuando cayó el Muro de Berlín, todos pensamos que el mundo iría en una dirección diferente. Lo que no sabíamos era que iba a empeorar" ha dicho.

"Estoy harto y cansado de esto, y estoy desesperado por el estado del mundo y que la gente tome decisiones equivocadas en todas partes - continuaba en la charla de este martes-. Eligen soluciones como el nacionalismo o la venganza . Soluciones que siempre han demostrado ser las peores". Por eso, para el cineasta no hay otro refugio que el optimismo. " Estaría totalmente devastado si no fuera optimista . Y no creo que las cosas todavía puedan cambiar y que la humanidad tenga en sí misma el potencial para el cambio. Solo nos va a salvar aprender de los errores del pasado".

Wenders, con su homenaje al trabajo sencillo, manual, parece también hablarnos de la necesidad de detenernos y volver a las ocupaciones esenciales. "Hacer cine es en gran medida un oficio -ha dicho en ese sentido-, aunque no se haga con las manos, sí se hace con los ojos, y junto con personas que son artesanas, los cámaras, sonidistas, etc. Es más un oficio que cualquier otra cosa. Así que me gusta la idea de la artesanía en las películas, y me gustan todos los directores y cineastas que no se consideran artistas, sino que se consideran artesanos", sostuvo.