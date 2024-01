Más Jodie que nunca a los 61: cuando Foster decidió vivir en su propia piel

Esa misma tensión en la que parecía encontrarse sumida constantemente le sirvió a la hora de enfrentar algunos de sus papeles más importantes, como el de la agente Starling en ' El silencio de los corderos' (por el que obtuvo su segundo Oscar) o el de la científica Ellie Arroway en 'Contacto'. Pero también le granjeó la fama ya no solo de reservada, sino de fría.

En 2013 Foster comenzó a salir con Alexandra Hedison, hija del también actor David Hedison, fotógrafa, ex pareja de la presentadora Ellen Degeneres y actriz ocasional, ella misma, en series como 'Melrose Place' o la mítica 'The L Word', de temática lésbica. Ese mismo año, en los Golden Globe, Foster volvió a agradecer a su ya ex compañera Cydney y anunciaba socarronamente que salía del armario... 'como soltera', ya que del otro armario había salido "hace miles de años, en la edad de piedra". Se casó con Hedison un año después.