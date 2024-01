El método de Kevin Costner para mantenerse en forma con casi 70 años

Para empezar, a Kevin le basta con vivir . "A veces, cuando uno tiene hijos o nietos , no necesita ni hacer peso. Solo con cogerlos ya estás entrenando, prueba a levantarlos un millón de veces o correr detrás de ellos un trillón de veces cuando salen disparados en todas direcciones... Eso también te mantiene en forma ", ha señalado. Considerando que su estilo de vida consiste en " montar un poco a caballo , ir con mis hijos al campo y correr mientras vemos animales forma parte de mi día a día", es normal que no le hagan demasiada falta las rutinas de gimnasio . ¿Y no es esa una aspiración legítima?

“Creo que una de las cosas que más me ayuda es que no me quedo quieto. Me muevo. Salgo y le doy el mayor mordisco posible a la vida”, le decía hace poco a 'GQ Australia'. A eso le ayuda el hecho de vivir en un rancho y encargarse de su mantenimiento él mismo: "No es que esté transportando ganado todo el tiempo, pero lo trabajo. Yo construyo los caminos y hago todas las cosas del rancho. Simplemente así es como se hace", le decía al presentador Conan O'Brien en una entrevista. Y en cuanto a su dieta, asegura no comer ningún tipo de alimento procesado o que contenga azúcares añadidos.