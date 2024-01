El director de cine Carlos Vermut, acusado de violencia sexual por tres mujeres

Según 'El País' , una de ellas relata que el director la sujetó, la asfixió y la violó , ignorando su resistencia verbal y física. Una aspirante a directora denuncia, por su parte, que Vermut la besó y la manoseó sin su permiso , llegando a romperle el sujetador. Finalmente, una tercera denunciante cuenta que fue encerrada en su casa después de meses de maltrato laboral , y que tuvo que soportar relaciones sexuales que no quería .

Las tres trabajadoras de la industria del cine han asegurado al diario que no denunciaron ante la policía por temor a represalias e, incluso ahora, prefieren mantenerse en el anonimato. Todas las agresiones habrían sido precedidas de ofrecimientos de ayuda laboral y reconocimientos.

Vermut, por su parte, ha negado ante el diario haber cometido abuso alguno . Por el contrario, asegura que para él, el consentimiento es algo "muy importante". El cineasta asegura también "no haber sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer", aunque admite que "otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber ".

Carlos Vermut también sostiene que en su caso no es inusual practicar lo que llama 'sexo duro', pero indica que no le excita ningún tipo de agresión "en tanto a esa otra persona no le esté excitando".